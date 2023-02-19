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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус жёстко выругался в адрес судьи во время матча

19 Февраля 2023 • 14:21 Комментировать
Осасуна
0:2
Реал Мадрид
окончен

В субботу вечером в чемпионате Испании проходил матч между «Осасуной» и «Реалом». По ходу первого тайма нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор остался недоволен тем, что арбитр Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил против него.

«Пошёл на *** [мужской половой орган], сукин сын!» - сказал Винисиус. Слова бразильца расшифровал AS, отмечая, что они были слышны в телетрансляции. Предполагается, что форвард «сливочных» обращался к рефери.

Напомним, что «Реал» обыграл «Осасуну» со счётом 2:0. Команда Карло Анчелотти сократила отставание от «Барселоны» до пяти очков, но каталонцы свой матч тура проведут в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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