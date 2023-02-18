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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени не сыграет сегодня с «Осасуной»

18 Февраля 2023 • 13:11 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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Через 9 ч. 19 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не примет участие в ближайшем матче своей команды против «Осасуны», который состоится сегодня в рамках чемпионата Испании.

По информации от журналиста Серхио Киранте, французский хавбек лечится от гриппа. Пока неизвестно, сумеет ли Тчуамени вернуться в строй к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 21 февраля на «Энфилде».

Напомним, в сегодняшнем матче с «Осасуной» также не примут участие Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Карим Бензема и Федерико Вальверде. Последние трое получили отдых от главного тренера Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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