Тчуамени не сыграет сегодня с «Осасуной»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не примет участие в ближайшем матче своей команды против «Осасуны», который состоится сегодня в рамках чемпионата Испании.

По информации от журналиста Серхио Киранте, французский хавбек лечится от гриппа. Пока неизвестно, сумеет ли Тчуамени вернуться в строй к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 21 февраля на «Энфилде».

Напомним, в сегодняшнем матче с «Осасуной» также не примут участие Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Карим Бензема и Федерико Вальверде. Последние трое получили отдых от главного тренера Карло Анчелотти.