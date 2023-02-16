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Чемпионат Италии. Серия А

Браим Диас близок к продлению контракта с «Реалом»

16 Февраля 2023 • 11:40 Комментировать
Монца
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Милан
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18.02 20:00

Полузащитник «Милана» Браим Диас близок к тому, чтобы продлить свой контракт с мадридским «Реалом». Напомним, испанец до сих пор принадлежит команде Карло Анчелотти, а за «россонери» проводит уже третий сезон на правах аренды.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, хавбек действительно близок к тому, чтобы продлить свой контракт с «Реалом». Это до минимума сокращает шансы футболиста остаться в «Милане» на постоянной основе.

Ранее «россонери» несколько раз пытались оформить сделку по Диасу на полноценной основе, но «Реал» требовал слишком большую сумму выкупа, которая не по карману «Милану».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
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