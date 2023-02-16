Браим Диас близок к продлению контракта с «Реалом»

Полузащитник «Милана» Браим Диас близок к тому, чтобы продлить свой контракт с мадридским «Реалом». Напомним, испанец до сих пор принадлежит команде Карло Анчелотти, а за «россонери» проводит уже третий сезон на правах аренды.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, хавбек действительно близок к тому, чтобы продлить свой контракт с «Реалом». Это до минимума сокращает шансы футболиста остаться в «Милане» на постоянной основе.

Ранее «россонери» несколько раз пытались оформить сделку по Диасу на полноценной основе, но «Реал» требовал слишком большую сумму выкупа, которая не по карману «Милану».