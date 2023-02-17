Анчелотти: «Сейчас мы не думаем о «Ливерпуле», сперва нужно обыграть «Осасуну»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что его команда пока не думает о первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». «Сливочные» сфокусированы на ближайшей встрече с «Осасуной», которая состоится в рамках чемпионата Испании.

«Ливерпуль»? В данный момент мы не думаем об этом матче. Мы сконцентрированы на следующей игре против «Осасуны» в чемпионате Испании и хотим взять три очка», – сказал Анчелотти на своей пресс-конференции.

Напомним, отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет 8 очков. Первый матч «королевского клуба» против «Ливерпуля» состоится 21 февраля на «Энфилде», а ответный – 15 марта на «Сантьяго Бернабеу».