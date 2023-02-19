«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу в истории АПЛ со счётом 2:0

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию «сорок». Подпечные Юргена Клоппа забили «сорокам» два мяча - то есть выиграли с счетом 2:0.

Как оказалось, это была 1500-ая победа в истории АПЛ, начавшейся в 1992 году, со счетом 2:0. Это третий по популярности счет в матчах английского чемпионата. 2136 матчей завершились со счетом 1:0, а 1779 матчей завершились со счетом 2:1.

В следующем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас».