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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» одержал 1500-ю победу в истории АПЛ со счётом 2:0

19 Февраля 2023 • 06:26 Комментировать
Ньюкасл
0:2
Ливерпуль
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию «сорок». Подпечные Юргена Клоппа забили «сорокам» два мяча - то есть выиграли с счетом 2:0.

Как оказалось, это была 1500-ая победа в истории АПЛ, начавшейся в 1992 году, со счетом 2:0. Это третий по популярности счет в матчах английского чемпионата. 2136 матчей завершились со счетом 1:0, а 1779 матчей завершились со счетом 2:1.

В следующем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль
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