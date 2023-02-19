Сен-Максимен: «Очень плохой день»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию «сорок». Полузащитник «Ньюкасла» Аллан сен-Максимен поделился своим мнением о прошедшем матче, он расстроен поражением команды.

- Это очень плохой день Ник Поп пытался помочь команде, но ему не повезло Жаль, что он не сможет сыграть в финале Кубка английской футбольной лиги. Мы должны поддержать его. Сыграли мы неплохо, первыми начали создавать шансы, но пропустили два гола один за другим. Это было очень больно, но пришлось сражаться, - цитирует слова французского футболиста Sky Sports.