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Александер-Арнольд: «Это очень важная победа»

19 Февраля 2023 • 01:02 Комментировать
Ньюкасл
0:2
Ливерпуль
окончен

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию «сорок». Успех нестабильно выступающего в этом сезоне «Ливерпуля» прокомментировал защитник клуба Трент Александер-Арнольд:

- Это очень важная победа. Как и в игре против «Эвертона». Соперник - крепкий орешек, но нам удалось сделать это. Красная карточка дала нам преимущество. Наконец-то мы начинаем вспоминать тот, былой «Ливерпуль», - цитирует слова Трента Александера-Арнольда Sky Sports.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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