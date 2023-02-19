В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию «сорок». Успех нестабильно выступающего в этом сезоне «Ливерпуля» прокомментировал защитник клуба Трент Александер-Арнольд:

- Это очень важная победа. Как и в игре против «Эвертона». Соперник - крепкий орешек, но нам удалось сделать это. Красная карточка дала нам преимущество. Наконец-то мы начинаем вспоминать тот, былой «Ливерпуль», - цитирует слова Трента Александера-Арнольда Sky Sports.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас».