Каррагер: «Гакпо больше напоминает мне Фирмино, чем других игроков атаки «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от выступлений Коди Гакпо во вчерашнем дерби против «Эвертона», которое проходило на «Энфилде» в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, нидерландец сумел забить свой дебютный гол за команду Юргена Клоппа и помог «скаузерам» одержать победу 2:0.

«За Коди очень интересно наблюдать. Он больше напоминает мне Фирмино, чем других игроков атаки «Ливерпуля». Он аккуратен в полузащите, но пару раз во втором тайме он просто скользил мимо игроков», – цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, Гакпо этой зимой обошёлся «Ливерпулю» в 42 миллиона евро. Мерсисайдцы выиграли гонку за футболистом у «Манчестер Юнайтед».