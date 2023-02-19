Вратаря «Ньюкасла» удалили с поля в матче АПЛ в пятый раз - больше лишь у двух клубов

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию «сорок». Шансы «Ньюкасла» сильно уменьшились после того, как с поля был удален голкипер команды Ник Поуп - он получил прямую красную карточку.

Это уже пятое удаление в истории выступлений «Ньюкасла» в АПЛ. Больше лишь у двух клубов - это «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Любопытно, что три удаления «Ньюкасл» схлопотал с 1993 по 1995 год - так сумел «отличиться»чешский голкипер Павел Срничек. Еще одно удаление получил Роб Эллиот в игре против «КПР» в мае 2013 года.