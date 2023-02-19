Уоддл: «Ньюкасл» думает сейчас лишь о финале Кубка английской лиги»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию «сорок». Тем не менее, бывший футболист английской сборной Крис Уоддл считает, что «сороки» и так проводят отличный сезон, а поражение ничего не значит.

- «Ньюкасл» думает сейчас о финале Кубка английской лиги, и это положение вещей наблюдается уже две недели. Сезон в любом случае складывается для них очень хорошо. Если они закончат сезон в четверке лучших, это будет невероятно. Но это непростая задача, - считает Уоддл, слова которого цитирует BBC Sport.