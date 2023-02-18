Тчуамени успеет восстановиться к матчу с «Ливерпулем»

Участие полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не находится под вопросом. Если верить Diario AS, француз будет готов сыграть в первом поединке на «Энфилде».

Напомним, ранее стало известно, что Тчуамени сегодня не поможет мадридскому «Реалу» в выездном матче чемпионата Испании против «Осасуны». Игрок заразился гриппом и получил время, чтобы вылечить болезнь.

Тчуамени перебрался в мадридский «Реал» летом за 80 миллионов евро из «Монако». Полузащитник уже является игроком основы в команде Карло Анчелотти. На его счету две результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.