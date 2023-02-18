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Тчуамени успеет восстановиться к матчу с «Ливерпулем»

18 Февраля 2023 • 16:08 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Сельта
1 1.30 X 4.70 2 15.00
перерыв

Участие полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» не находится под вопросом. Если верить Diario AS, француз будет готов сыграть в первом поединке на «Энфилде».

Напомним, ранее стало известно, что Тчуамени сегодня не поможет мадридскому «Реалу» в выездном матче чемпионата Испании против «Осасуны». Игрок заразился гриппом и получил время, чтобы вылечить болезнь.

Тчуамени перебрался в мадридский «Реал» летом за 80 миллионов евро из «Монако». Полузащитник уже является игроком основы в команде Карло Анчелотти. На его счету две результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Орельен Тчуамени
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РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕЛЬТА
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