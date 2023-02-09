Асенсио должен сыграть в финале клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио успешно прошёл медицинские тесты и теперь готов принять участие в финале клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля». Напомним, вчера «королевский клуб» без испанца справился с египетским «Аль-Ахли», разгромив соперников со счётом 4:1.

По информации от журналиста Карлоса Родригеса, результаты медицинских тестов показали, что Асенсио готов принять участие в финале клубного чемпионата мира. Напомним, полуфинал футболист пропустил из-за небольшого повреждения, которое получил ещё матче с «Мальоркой» в чемпионате Испании.

Летом у Асенсио заканчивается контракт с «Реалом», но клубы продолжают вести переговоры о продлении.