Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Несмотря на неоднократные заявления о взаимной заинтересованности «Ливерпуля» и самого футболиста в продолжении сотрудничества, стороны по-прежнему не договорились о продлении контракта, истекающего в июне текущего года. По данным Mirror, интерес к бразильцу, который может стать свободным агентом по окончании сезона, проявляет «Атлетико». Ранее претендентом на 31-летнего нападающего назывался другой мадридский гранд – «Реал».

Роберто Фирмино отметился девятью голами и четырьмя ассистами в 22 матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 млн евро.