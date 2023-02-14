Венгер: «Салах после чемпионата мира выглядел так, будто участвовал на этом турнире»

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил выступления нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха во вчерашнем дерби с «Эвертоном». Напомним, египтянин отметился голом и тем самым записал на свой счёт первое результативное действие в 2023 году.

«Сегодня мы снова увидели Салаха, который проходит испытания, меняет темп, присутствует в построении игры. После чемпионата мира он выглядел так, как будто играл на этом турнире и сильно выдохся. Салах не мог демонстрировать своё прежнее ускорение».

Напомним, свой дебютный гол в АПЛ Салах забил в тысячном матче в тренерской карьере Арсена Венгера. Тогда египтянин отличился в составе «Челси» в ворота лондонского «Арсенала» и установил окончательный счёт 6:0.