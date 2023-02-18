«Ньюкасл» хочет предложить Бёрну новый контракт

Английский «Ньюкасл» собирается предложить продление контракта 30-летнему защитнику Дэну Берну, сообщает Football Insider. Подробности будущего соглашения не сообщаются. В текущем сезоне Бёрну удалось нечто грандиозное - он забил свой первый гол за «Ньюкасл», и случилось это в кубковой игре.

Впрочем, вряд ли потенциальный новый контракт станет наградой лишь за это обстоятельство. Берн выступает за команду с прошлого года, ранее права на него принадлежали «Брайтону», хотя большу часть времени выступал в аренде с «Уиганом».

Сегодня «Ньюкаслу» предстоит сразиться в рамках очередного тура АПЛ с «Ливерпулем».