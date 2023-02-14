Клопп примет решение по будущему Милнера в конце сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ещё не определился с будущим полузащитника Джеймса Милнера, у которого в конце сезона заканчивается контракт. Напомним, 37-летний англичанин выступает за мерсисайдцев с лета 2015 года.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Клопп рассчитывает принять решение по будущему Милнера в конце сезона. Пока немец сомневается в том, что Джеймс способен и дальше приносить команде пользу.

В нынешнем сезоне на счету Милнера 15 поединков и одна результативная передача в Английской премьер-лиге. Ранее футболист также выступал та такие команды, как «Ньюкасл», «Лидс», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».