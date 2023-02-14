Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп примет решение по будущему Милнера в конце сезона

14 Февраля 2023 • 15:12 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
18.02 20:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ещё не определился с будущим полузащитника Джеймса Милнера, у которого в конце сезона заканчивается контракт. Напомним, 37-летний англичанин выступает за мерсисайдцев с лета 2015 года.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Клопп рассчитывает принять решение по будущему Милнера в конце сезона. Пока немец сомневается в том, что Джеймс способен и дальше приносить команде пользу.

В нынешнем сезоне на счету Милнера 15 поединков и одна результативная передача в Английской премьер-лиге. Ранее футболист также выступал та такие команды, как «Ньюкасл», «Лидс», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
15:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп примет решение по будущему Милнера в конце сезона
15:11 · Англия. Премьер-лига
​Гринвуд не сыграет до конца сезона
14:43 · Англия. Премьер-лига
Пранделли: «Влаховичу стоит черпать вдохновение от Холанна»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов потратить 50 млн евро на испанского полузащитника
14:28 · Англия. Премьер-лига
Кулибали оказалось сложно адаптироваться к «Челси»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нацелился на звёздного соотечественника Месси
14:00 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Салах после чемпионата мира выглядел так, будто участвовал на этом турнире»
13:42 · Англия. Премьер-лига
​Марш близок к назначению в «Саутгемптон»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Далотом
13:03 · Англия. Премьер-лига
Каррагер – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном»: «Этот результат может зажечь искру»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Мы могли сыграть лучше в матче с «Вест Хэмом»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Лидса» заблокировали приход Шрёдера на пост главного тренера
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова продать Забитцера летом
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет усилиться вингером «Челси»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Мне нравилась каждая минута, которую я отыграл под руководством Поттера»
Все новости
Рекомендуем