Клопп: «Мне не нужен перерыв»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не нуждается в отдыхе.

Немецкий специалист, возглавляющий мерсисайдцев с октября 2015 года, добился с клубом многочисленных успехов, но нынешний сезон вряд ли можно назвать для него удачным.

«Мне не нужен перерыв, – рассказывает Клопп, цитируемый английскими СМИ. – Мне 55 лет, я тренирую уже 22 года, поэтому давно привык к специфике работы. Я старею, что заметно по моему внешнему виду, но я по-прежнему полон энергии. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы исправить положение», – заявил рулевой «красных».

18 февраля «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках Английской премьер-лиги.