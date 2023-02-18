«Ливерпуль» «сделал рыбу» - прервалась рекордная беспроигрышная серия в истории «Ньюкасла»

В матче двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл», оставшись в численном меньшинстве, проиграл в домашнем матче нестабильному «Ливерпулю». Для «сорок» это означало, что прервалась их семнадцатиматчевая беспроигрышная серия в АПЛ - рекордная в истории клуба. Теперь надо начинать все с чистого листа.

Любопытно, что «Ливерпуль» не только замкнул, но и начал серию - она стартовала после августовского поражения «Ньюкасла» от подопечных Юргена Клоппа. Иными словами, выражаясь языком домино, «Ливерпуль» «сделал рыбу».

Интересно и то, что «Ливерпуль» не проигрывает «Ньюкаслу» уже тринадцать матчей кряду в чемпионате Англии - также достойная упоминания серия.