Киоун назвал причину неудач «Ливерпуля»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Мартин Киоун высказался о проблемах «Ливерпуля» в текущем сезоне.

Команда Юргена Клоппа располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 32 набранными очками после 21 сыгранного матча.

«Ливерпуль» долгое время добивался огромных успехов благодаря высокому прессингу, но сейчас команда занимает лишь десятое место в Премьер-лиге по возвратам владения в чужой трети поля – это одна из главных причин неудач.

В последнем матче против «Эвертона» ситуация изменилась: Клопп понял, что Нуньесу с его работоспособностью лучше играть слева, и это принесло пользу», – приводит Daily Mail слова Киоуна.