Невилл: «Ливерпуль» будет сложно остановить, если команда обыграет «Ньюкасл» на следующей неделе»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от выступлений «Ливерпуля» в оставшейся части сезона. Напомним, мерсисайдцы вчера добыли первую победу за последние 8 матчей, обыграв у себя дома «Эвертон» в рамках Английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» будет сложно остановить, если команда обыграет «Ньюкасл» на следующей неделе. К тому же, Скоро должны вернуться Диогу Жота и Виргил ван Дейк», – цитирует Невилла издание Daily Mail.

«Ливерпуль» сейчас располагается на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда всерьёз рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.