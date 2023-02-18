Клопп: «Думаю, летом мы потратим много денег на трансферы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что его команда грядущим летом планирует потратить солидные деньги на новобранцев. Напомним, сейчас мерсисайдцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Думаю, летом мы потратим много денег на трансферы. Сколько именно? Это уже не в моих руках. Мы постоянно ведём переговоры и все уже знают, кто конкретно нам нужен», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Среди основных целей «Ливерпуля» ранее упоминались полузащитники Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» и Матеус Нунес из «Вулверхэмптона». Также на радаре клуба находится центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол.