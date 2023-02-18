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Клопп: «Думаю, летом мы потратим много денег на трансферы»

18 Февраля 2023 • 14:01 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Ливерпуль
1 2.60 X 3.30 2 2.75
Через 5 ч. 0 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что его команда грядущим летом планирует потратить солидные деньги на новобранцев. Напомним, сейчас мерсисайдцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Думаю, летом мы потратим много денег на трансферы. Сколько именно? Это уже не в моих руках. Мы постоянно ведём переговоры и все уже знают, кто конкретно нам нужен», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Среди основных целей «Ливерпуля» ранее упоминались полузащитники Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» и Матеус Нунес из «Вулверхэмптона». Также на радаре клуба находится центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп трансферы футбола - лето 2023
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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andi
18 Февраля 2023 в 14:23
И продать кое кого не мешало.
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