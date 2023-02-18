Клопп: «Могли выиграть и крупнее»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию того. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что против оставшегося в меньшинстве соперника его команда могла выиграть и увереннее.

- Играя против оставшегося в меньшинстве соперника на протяжении столь долгого промежутка времени, мы, конечно, могли добиться и большего. Но мы чуть утратили инициативу и оставили открытой дверь для «Ньюкасла». Я слышал, что в последний раз мы сыграли всухую на выезде в апреле прошлого года, так что в этом свете я доволен, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.