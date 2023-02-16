Нуньес: «Думаю, Гакпо сможет осчастливить болельщиков «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оценил первые матчи Коди Гакпо в футболке мерсисайдской команды. Напомним, «скаузеры» заплатили ПСВ Эйндховен за игрока 42 миллионов евро и обошли в гонке «Манчестер Юнайтед».

«Гакпо – очень классный и качественный игрок. К тому же, он очень силён. Думаю, он сможет сделать людей счастливыми в «Ливерпуле». Вы также должны понимать, что он пришёл сюда в то время, когда мы не в лучшей форме», – цитирует Нуньеса официальный сайт «Ливерпуля».

Гакпо недавно забил свой первый гол в футболке «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном». В Английской премьер-лиге на счету Коди 4 матча.