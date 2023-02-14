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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном»: «Этот результат может зажечь искру»

14 Февраля 2023 • 13:03 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
18.02 20:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предполагает, что победа в дерби над «Эвертоном» может помочь команде Юргена Клопп перевернуть ход сезона.

«Юрген Клопп наверняка надеется на то, что теперь «Ливерпуль» может стать на победный путь. По силам ли команде проявить себя в Лиге чемпионов? Хороший результат против «Эвертона» может зажечь искру и стать отправной точкой», – цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, в ⅛ финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с мадридским «Реалом», который обыграл подопечных Клоппа в финале прошлого розыгрыша. В Премьер-лиге «скаузеры» сейчас располагаются на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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