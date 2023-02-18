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«Ливерпуль» воскрес перед «Реалом»: «красные» в гостях обыграли «Ньюкасл» и приблизились к топ-4

18 Февраля 2023 • 22:24 Комментировать
Ньюкасл
0:2
Ливерпуль
окончен

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сошлись в центральном матче тура.

Протокол игры  
Ньюкасл0:2Ливерпуль
  10'Нуньес Дарвин (0:1)
  17'Гакпо Коди (0:2)
Поуп Ник  22'Триппьер Киран 64' (Гордон Энтони ( 64') Шёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонЖоэлинтон 71' (Ритчи Мэтт ( 71') Андерсон Эллиот 24' (Дубравка Мартин ( 24') Альмирон Мигель  37' 64' (Мёрфи Джейкоб ( 64') Исак Александр 64' (Уилсон Каллум ( 64') Сен-Максимен Аллан
Запасные: Льюис ДжамалЛасcеллс ДжамалДамметт ПолМанкильо Хави
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентГомес ДжоВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан 60' (Милнер Джеймс ( 60') Фабиньо Энрике  20'Байчетич Стефан 60' (Фирмино Роберто ( 60') Салах МохамедГакпо Коди 60' (Эллиотт Харви ( 60') Нуньес Дарвин 60' (Жота Диогу ( 60')
Запасные: Филлипс НатаниэльКейта НабиКеллехер КаомхинЦимикас КостасМатип Жоэль
18 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

В центральном матче 24-го тура АПЛ сошлись «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Перед стартом сезона мало кто мог подумать, что фаворитом их очного противостояния эксперты в один голос назовут «сорок». Но за хозяев говорила и турнирная таблица (они в тпоп-4, а «красные» барахтаются в середине), и демонстрируемая игра. «Ливерпуль» только в последнем туре смог обыграть ещё более кризисный «Эвертон» (2:0), а до этого проиграл «волкам» и «Брайтону».

Началось всё, согласно предсказаниям экспертов. Альмирон воспользовался дырявой обороной «Ливерпуля», оказался с глазу на глаз с Алиссоном, пробил, но не смог переиграть бразильского голкипера. Этот сейв стал животворящим. «Красные» быстро сообразили ответ, открыв счёт первым же ударом в створ. Трент из центра поля шикарным забросом включил скорость Нуньеса, Дарвин подработал себе грудью и вколотил мяч под перекладину – 0:1.

Продолжили «красные» позиционное наступление и в примерно похожем стиле провели второй гол. Теперь Салах заметил рывок Гакпо по центру и забросил ему на ход одним касанием. КОди не встретил сопротивления, пробив под упавшим голкипером – 0:2. А уже в середине первого тайма даже малейшую надежду на положительный результат убил Ник Поуп. Алиссон быстро ввёл мяч на Салаха, голкипер «Ньюкасла» вроде опережал Мохамеда, но почему-то решил сыграть рукой за пределами штрафной площади. Мгновенное удаление.

Правда, численное меньшинство не сильно покоробило «Ньюкасл». «Сороки» сдаваться не собирались и ещё под занавес первого тайма потревожили перекладину. Ден Берн после подачи от угла поля пробил аккурат в каркас ворот. Уже после перерыва хороший шанс загубил Исак: после кросса Триппьера дали Александра развернуться в штрафной площади, и оказался он в отличной позиции. Пробил шведский форвард, но взял чуть выше.

«Ливерпуль» даже как-то грустно смотрелся на фоне «сорок», однако серия контратак чуть скрасила картину. В одной из таковых Нуньес набрал крейсерскую скорость по левому краю, скинул опекуна, сместился к центру и чётко закрутил в дальний угол – «Ньюкасл» спас Мартин Дубравка. Скоростей на весь матч не хватило обеим командам. После серии замен стало скучновато, лишь в самой концовке Уилсон и Жота любезно обменялись нереализованными моментами.

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в гостях и сделал неплохой шаг к топ-4. Теперь по потерянным очкам «красные» отстают от «сорок» всего на три балла. Поправляются дела в АПЛ, да и перед матчем против «Реала» этот положительный заряд поможет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль
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