Хау – о беспроигрышной серии «Ньюкасла»: «Я ненавижу проигрывать»

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау пообщался с журналистами в преддверии матча Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Именно команда Юргена Клоппа нанесла «сорокам» последнее и единственное на сегодняшний день поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата. С момента неудачи на «Энфилде» в августе «Ньюкасл» не проиграл ни одного матча в АПЛ – беспроигрышная серия насчитывает 17 встреч.

«Возможно, то поражение от «Ливерпуля» сделало нас сильнее. Это очень неприятный опыт, и ты делаешь всё, чтобы это повторялось как можно реже.

Мне не нужно объяснять, что значат поражения – я проигрывал на протяжении большей части своей карьеры. Я всегда ненавидел это чувство», – заявил на пресс-конференции Хау.