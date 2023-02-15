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Гакпо: «Честно говоря, я не читаю критику в свой адрес»

15 Февраля 2023 • 11:55 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
18.02 20:30

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо заявил, что предпочитает игнорировать критику в свой адрес. Напомним, нидерландец сумел совершить своё первое результативное действие за команду Юргена Клоппа лишь в своём седьмом матчей.

«Честно говоря, я не читаю критику в свой адрес. Конечно, как нападающий ты всегд хочешь забивать больше голов и раздавать больше ассистов. Тем не менее, главная задача любого игрока – помогать команде побеждать», – цитирует Гакпо Anfield Watch.

Напомним, Гакпо обошёлся «Ливерпулю» в 42 миллиона евро. Ранее футболист находился на радаре «Манчестер Юнайтед», но именно мерсисайдский клуб сумел предложить ПСВ Эйндховен наиболее выгодные условия сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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