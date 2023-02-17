Клопп: «Мне всегда нравился Альмирон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил полузащитника «Ньюкасла» Мигеля Альмирона, а также своего коллегу Эдди Хау, который помогает «сорокам» в данный момент идти на четвёртом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Мне всегда нравился Альмирон. Нынешний стиль «Ньюкасла» сейчас отлично ему подходит. Эдди Хау превратил команду в настоящую угрозу. Он действительно добился хороших результатов», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, в следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» как раз встретится с «Ньюкаслом» на выезде. В первом круге команда Юргена Клоппа добыла волевую победу 2:1 на последних минутах. На счету Альмирона 10 голов и один ассист в нынешнем розыгрыше АПЛ.