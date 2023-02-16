Агуэро: «Большое количество травм повлияло на результаты «Ливерпуля»

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал выступления «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. Команда Юргена Клоппа сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Это правда, что «Ливерпуль» в этом сезоне не находится на своём привычном уровне. Большое количество травм повлияло на выступления команды. Как только вернутся ключевые игроки, у «Ливерпуля» будет шанс навязать борьбу конкурентам», – цитирует Агуэро Chronicle Live.

«Ливерпуль» в 2023 году добыл всего одну победу во всех турнирах – случилась она в мерсисайдском дерби против «Эвертона», которая состоялась на прошлых выходных.