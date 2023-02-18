Клопп надеется, что «Ливерпуль» теперь понесётся

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп верит в то, что после победы над «Эвертоном» (2:0) в дерби его команда продолжит показывать хорошие результаты.

«Чувствую ли я, что теперь «Ливерпуль» может понестись? Я думаю, что да, но мы должны это показать. В прошлом году делать это [стабильно побеждать] было невероятно сложно. Мы не всегда играли блестяще, где-то нам везло», - слова Клоппа приводит портал Goal.

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Ньюкасла». Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.