Хау: «В матче много чего произошло»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию того. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал события игры, посетовав на неудачи с пропущенными голами.

- В этой игре много чего произошло, мы выдали хороший старт, но получили два гола. Это не совсем похоже на нас. Я был разочарован. А против таких команд, как «Ливерпуль», пропускать опасно. Жаль, что удалили Ника, он чуть просчитался, не думаю, что он хотел сыграть рукой, - цитирует слова Хау Sky Sports.