Нуньес: «Верю, что «Ливерпуль» сможет побороть неудачный период»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. В данный момент мерсисайдский клуб находится на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Я верю, что мы изменим ситуацию и выйдем из этого неудачного периода. Когда команда не в форме, вы, как личность, хотите сделать всё возможное, чтобы ей помочь», – заявил Нуньес в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Нуньес в своём дебютном сезоне в Английской премьер-лиге отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 16 матчах. Уругваец летом обошёлся команде Юргена Клоппа в сумму в районе 80 миллионов евро.