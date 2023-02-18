Ван Дейк: «Я очень счастлив»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата «Ливерпуль» без проблем расправился на выезде с «Ньюкаслом», прервав 17-матчевую беспроигрышную серию того. Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился своим мнением об игре, он считает победу заслуженной.

- Победа против команды, которая до нас проиграла лишь однажды - прекрасный результат. Были моменты, конечно, когда мы могли сыграть лучше, но я все равно счастлив. Сезон получается неровный, мы получили слишком много голов, такое бывает в футболе. Сейчас будем готовиться к «Реалу», - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.