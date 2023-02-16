Ван дер Ваарт рассказал, почему Гакпо почти не забивает за «Ливерпуль»

Бывшая звезда сборной Нидерландов и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о зимнем новичке «Ливерпуля» Коди Гакпо. Соотечественник ван дер Ваарта, напомним, стал игроком «Ливерпуля» в самом конце прошлого календарного года, однако забить за клуб смог лишь в седьмой игре – это случилось в понедельник в мерсисайдском дерби против «Эвертона» (2:0).

«Удивило меня, что они подписали игрока, который всю свою карьеру был левым вингеррс, а в сборной выходил на позицию «десятки» или вторым форвардом… В «Ливерпуле» же он чистая «девятка», притом он не центральный нападающий!», - цитирует ван дер Ваарта talkSPORT.

Эксперт добавил, что такому игроку как Гакпо нужно больше пространства на поле, он больше опасен тогда, когда владеет мячом, а не тогда, когда он его получает.