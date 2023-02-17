Гивен считает, что немногие игроки «Ливерпуля» смогли бы пробиться в основу нынешнего «Ньюкасла»

Бывший ирландский голкипер Шей Гивен высказался о текущем уровне «Ньюкасла» и «Ливерпуля».

В субботу команды Эдди Хау и Юргена Клоппа встретятся в матче Премьер-лиги, и Гивен рассказал, кто из игроков «Ливерпуля» смог бы преуспеть в составе «сорок»: «Алиссон – отличный вратарь, но Ник Поуп заслуженно получает восторженные отзывы в этом сезоне за «сухие» матчи. В полузащите у «Ливерпуля» большие проблемы, поэтому тут я отдаю предпочтение трио из «Ньюкасла». В атаке Мохамед Салах отлично смотрелся бы с Каллумом Уилсоном и Энтони Гордоном. Да, почти все названные мной игроки представляют «Ньюкасл», но в текущей форме, думаю, это правильно», – цитирует Liverpool Echo Гивена.