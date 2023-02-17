Клопп: «Ньюкасл» проиграл всего один матч, будет очень трудно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о силе соперника по предстоящему матчу.

Мерсисайдский коллектив сыграет против «сорок» на выезде 18 февраля в рамках Английской премьер-лиги. На данный момент «Ливерпуль» остаётся единственной командой, обыгравшей «Ньюкасл» в чемпионате с начала сезона – произошло это на «Энфилде» в конце августа (2:1).

«Мы должны рассчитывать на победу в каждом матче, если надеемся чего-то добиться в этом сезоне. Мы знаем, что будет очень нелегко, поскольку «Ньюкасл» проиграл всего однажды, но мы должны настраиваться на успех», – сказал на пресс-конференции Юрген Клопп.