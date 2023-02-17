Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Ньюкасл» проиграл всего один матч, будет очень трудно»

17 Февраля 2023 • 22:39 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
1 2.50 X 3.50 2 2.75
Через 21 ч. 14 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о силе соперника по предстоящему матчу.

Мерсисайдский коллектив сыграет против «сорок» на выезде 18 февраля в рамках Английской премьер-лиги. На данный момент «Ливерпуль» остаётся единственной командой, обыгравшей «Ньюкасл» в чемпионате с начала сезона – произошло это на «Энфилде» в конце августа (2:1).

«Мы должны рассчитывать на победу в каждом матче, если надеемся чего-то добиться в этом сезоне. Мы знаем, что будет очень нелегко, поскольку «Ньюкасл» проиграл всего однажды, но мы должны настраиваться на успех», – сказал на пресс-конференции Юрген Клопп.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.02.23 в 15:30
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
4.40 3.95 1.80
Видео
18.02.23 в 18:00
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
1.61 4.30 5.40
Видео
18.02.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.20 3.40 3.45
Видео
18.02.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Лидс Лидс
2.70 3.35 2.70
Видео
18.02.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 5.80 1.33
Видео
18.02.23 в 18:00
Челси Челси
Саутгемптон Саутгемптон
1.40 5.00 8.00
Видео
18.02.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
1.70 3.90 5.00
Видео
18.02.23 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
2.55 3.60 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 февраля 2023
22:39 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ньюкасл» проиграл всего один матч, будет очень трудно»
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 февраля 2023
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» прилагает максимальные усилия для подписания Маунта
22:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 февраля 2023
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» вновь нацелилась на Абрахама
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» претендует на звёздного нападающего «Ливерпуля» слухи
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 февраля 2023
21:00 · Англия. Премьер-лига
Роберто Мартинес: «Благодаря своему интеллекту Бернарду Силва очень полезен в прессинге»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Забитцер и Мартинес очень важны для «МЮ», нам не хватало их в матче с «Барселоной»
20:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола похвалил Грилиша
19:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» так и не получил разрешение на работу для Андрея Сантоса
19:24 · Англия. Премьер-лига
В Англии судьи будут работать с нательными камерами
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» возобновил интерес к Райсу слухи
18:28 · Англия. Премьер-лига
Гарри Реднапп – о возможном назначении в «Лидс»: «Сегодня не День смеха»
Все новости
Рекомендуем