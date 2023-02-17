Бенитес: «Вернуться в «Реал»? Это практически невозможно»

Бывший тренер «Реал» Мадрида Рафаэль Бенитес не верит, что в будущем вернётся в команду. Напомним, испанский специалист работал в «королевском клубе» с июня 2015 по январь 2016 года. Руководство уволило наставника из-за неудовлетворительных результатов.

«Вернуться в «Реал»? Это практически невозможно», – коротко ответил Бенитес в интервью Marca.

Когда Бенитес возглавил «Реал», испанец заменил на своём посту Карло Анчелотти, который работает в команде в настоящий момент. Ранее сообщалось, что в случае ухода итальянца в «Реал» может прийти Хаби Алонсо, ныне возглавляющий леверкузенский «Байер».

Напомним, последним местом работы Бенитеса был «Эвертон», откуда Рафаэля уволили год назад.