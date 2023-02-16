Анчелотти: «Камавинга сейчас чуть лучше Тчуамени»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал своё решение оставить полузащитника Орельена Тчуамени на скамейке запасных во вчерашнем матче против «Эльче», который завершился разгромной победой «королевского клуба» со счётом 4:0.

«Почему Тчуамени оказался на скамейке запасных? Камавинга в данный момент чуть лучше, если говорить о физических кондициях. Думаю, Тчуамени начнёт в старте следующий матч против «Осасуны», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, последние игры Камавинга проводил на позиции левого защитника, где «Реалу» не могли помочь два основных футболиста – Ферлан Менди и Давид Алаба.