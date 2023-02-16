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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо: «Я счастлив в «Реале»

16 Февраля 2023 • 10:57 Комментировать
Осасуна
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Реал Мадрид
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18.02 23:00

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес заявил, что счастлив находиться в своей нынешней команде. Напомним, в конце сезона у испанца заканчивается контракт, и ещё неизвестно, собирается ли Начо его продлевать.

«Я счастлив в «Реале» в данный момент. Что бы не произошло в будущем, это будет профессиональное решение», – цитирует 33-летнего футболиста Madrid Xtra.

По слухам, «Реал» готов оставить Начо на «Сантьяго Бернабеу», предложив ему контракт на краткосрочной основе. Тем не менее, Фернандес хотел бы получать больше игровой практики. Этот вопрос пока является главной проблемой в обсуждении нового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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