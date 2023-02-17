Бензема сам попросил Анчелотти поберечь его к матчу с «Ливерпулем»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не захотел рисковать своим здоровьем в завтрашнем матче чемпионата Испании против «Осасуны», который «королевский клуб» проведёт на выезде.

По информации от Relevo, после того, как француз получил повреждение в матче с «Эльче», он лично попросил главного тренера Карло Анчелотти поберечь его к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

Напомним, в случае очередной осечки «Реала» и победы «Барселоны», отставание команды Карло Анчелотти от первого места может стать ещё больше. В данный момент разрыв составляет 8 очков.