Миятович: «Модрич ещё не набрал форму»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович прокомментировал игру Луки Модрича во вчерашнем матче против «Эльче». Напомним, хорват отметился забитым голом, а его команда выиграла 3:0.

«Модрич ещё должен набрать форму, он делает это медленно. Его гол против «Эльче» случился в тот момент, когда результат был обеспечен, но этот мяч был чрезвычайно важен для самого Луки. Он должен помочь ему нащупать нужный импульс», – сказал Миятовича издание El Larguero.

Напомним, в конце года Модрич выступал на чемпионате мира, где начинал каждый из матчей сборной Хорватии в стартовом составе и помог команде завоевать бронзовые медали турнира.