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Чемпионат Испании. Ла Лига

Миятович: «Модрич ещё не набрал форму»

16 Февраля 2023 • 12:28 Комментировать
Осасуна
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Реал Мадрид
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18.02 23:00

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович прокомментировал игру Луки Модрича во вчерашнем матче против «Эльче». Напомним, хорват отметился забитым голом, а его команда выиграла 3:0.

«Модрич ещё должен набрать форму, он делает это медленно. Его гол против «Эльче» случился в тот момент, когда результат был обеспечен, но этот мяч был чрезвычайно важен для самого Луки. Он должен помочь ему нащупать нужный импульс», – сказал Миятовича издание El Larguero.

Напомним, в конце года Модрич выступал на чемпионате мира, где начинал каждый из матчей сборной Хорватии в стартовом составе и помог команде завоевать бронзовые медали турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Предраг Миятович
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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