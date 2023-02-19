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Чемпионат Испании. Ла Лига

В игрока «Реала» пытались попасть сэндвичем

19 Февраля 2023 • 15:36 Комментировать
Осасуна
0:2
Реал Мадрид
окончен

В субботу вечером в испанской Ла Лиге проходил матч между «Осасуной» и «Реалом». По ходу второго тайма в направлении форварда мадридской команды Родриго с трибуны был брошен сэндвич. К счастью, еда не попала ни в кого из футболистов, о чём рассказывает портал Goal.

Главный арбитр матча отметил в протоколе эпизод с брошенным на поле посторонним предметом. Это означает, что «Осасуна» может столкнуться с наказанием.

Напомним, что «Реал» обыграл «Осасуну» на выезде со счётом 2:0. Команда Карло Анчелотти сократила отставание от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» до пяти очков. Впрочем, каталонцы свой матч тура ещё не провели.

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Реал Мадрид Родриго
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