В игрока «Реала» пытались попасть сэндвичем

В субботу вечером в испанской Ла Лиге проходил матч между «Осасуной» и «Реалом». По ходу второго тайма в направлении форварда мадридской команды Родриго с трибуны был брошен сэндвич. К счастью, еда не попала ни в кого из футболистов, о чём рассказывает портал Goal.

Главный арбитр матча отметил в протоколе эпизод с брошенным на поле посторонним предметом. Это означает, что «Осасуна» может столкнуться с наказанием.

Напомним, что «Реал» обыграл «Осасуну» на выезде со счётом 2:0. Команда Карло Анчелотти сократила отставание от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» до пяти очков. Впрочем, каталонцы свой матч тура ещё не провели.