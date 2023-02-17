«Реал» сперва хочет продлить контракт с Себальосом и Асенсио, прежде чем принять решение по Модричу

Мадридский «Реал» не торопится с решением ситуации касательно будущего своего полузащитника Луки Модрича. По информации от издания Relevo, «королевский клуб» сперва хочет продлить истекающие контракты с Марко Асенсио и Дани Себальосом, прежде чем обсудить новое соглашение с Модричем.

Напомним, у всех перечисленных футболистов летом заканчиваются контракты. «Реал» до последнего хочет понаблюдать за выступлениями 37-летнего Модрича, прежде чем принять окончательное решение по его будущему.

Сам Лука хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу», но его расстраивает отношение руководства, которое затягивает с новым контрактом.