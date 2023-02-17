Бенитес: «Игроки «Реала» воспринимали меня, как человека с кнутом»

Экс-наставник мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес попробовал объяснить, почему его пребывание в клубе оказалось настолько коротким.

«Когда я возглавил «Реал», игроки всё ещё помнили о Карло Анчелотти, с которым у состава были отличные отношения. Меня воспринимали как человека, который пришёл с кнутом. В то время ситуация в команде была очень сложной: Икер Касильяс готовился уходить, Кейлор Навас только пришёл, Карима Бензема арестовали. Кому пришлось за всё расплачиваться? Конечно же мне», – цитирует Анчелотти Madrid Zone.

Напомним, Бенитес возглавил «Реал» летом 2015 года, но был уволен уже в январе. На его место пришёл Зинедин Зидан, который трижды подряд выиграл с командой Лигу чемпионов.