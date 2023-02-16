Кроос вряд ли сыграет с «Осасуной»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, скорее всего, не успеет восстановиться к следующему туру Ла Лиги, где «королевский клуб» встретится с «Осасуной» на выезде.

По информации от Marca, немец до сих пор испытывает проблемы с желудком и не тренировался с командой сегодня. Напомним, Кроос уже пропустил вчерашний поединок с «Эльче», который «королевский клуб» выиграл с разгромным счётом 4:0.

В конце сезона у Крооса заканчивается контракт с «Реалом». Ранее полузащитник заявил, что хочет завершить профессиональную карьеру на «Сантьяго Бернабеу», но пока не знает, когда именно это произойдёт.