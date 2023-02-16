Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос вряд ли сыграет с «Осасуной»

16 Февраля 2023 • 16:34 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
1 4.80 X 3.70 2 1.75
18.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, скорее всего, не успеет восстановиться к следующему туру Ла Лиги, где «королевский клуб» встретится с «Осасуной» на выезде.

По информации от Marca, немец до сих пор испытывает проблемы с желудком и не тренировался с командой сегодня. Напомним, Кроос уже пропустил вчерашний поединок с «Эльче», который «королевский клуб» выиграл с разгромным счётом 4:0.

В конце сезона у Крооса заканчивается контракт с «Реалом». Ранее полузащитник заявил, что хочет завершить профессиональную карьеру на «Сантьяго Бернабеу», но пока не знает, когда именно это произойдёт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Тони Кроос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
17:48 · Испания. Ла Лига
Фернандо Льоренте завершил карьеру
16:34 · Испания. Ла Лига
Кроос вряд ли сыграет с «Осасуной»
16:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» согласовал переход Гарсии
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника «МЮ»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Лоди не вернётся в «Атлетико», пока команду тренирует Симеоне
16:17 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Лично для меня, «МЮ» и «Барселона» – два самых больших клуба в мире»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган вполне может оказаться летом в «Барселоне»
15:44 · Англия. Премьер-лига
В ФИФА поступила жалоба на переход Алонсо в «Барселону»
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать Маунта «Атлетико», чтобы получить скидку для трансфера Фелиша
15:16 · Англия. Премьер-лига
Рафинья: «Всегда говорил своей семье, что хотел бы видеть Каземиро в своей команде»
14:03 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о будущем Асенсио в «Реале»
13:56 · Испания. Ла Лига
Отец Месси прилетел в Барселону после провальных переговоров с «ПСЖ»
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов потратить большие деньги на выкуп Фелиша
12:28 · Испания. Ла Лига
Миятович: «Модрич ещё не набрал форму»
11:40 · Италия. Серия А
Браим Диас близок к продлению контракта с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем