Азар возобновил тренировки с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар возобновил коллективные тренировки с командой. Бельгиец может принять участие в завтрашнем матче чемпионата Испании против «Осасуны», о чём сообщает Infinite Madrid.

В завтрашней игре, к сожалению, не смогут сыграть нападающий Карим Бензема, полузащитник Тони Кроос и левый фуллбек Ферлан Менди. Все перечисленные футболисты страдают от разных повреждений.

Ранее ходили слухи, что Эден Азар смирился со своим уходом из «Реала» в конце нынешнего сезона. В последнее время 32-летнего бельгийца связывали с переездом в США и Саудовскую Аравию.