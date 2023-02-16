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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао: «Мы просили Анчелотти назвать игроков, которых он вызвал бы в сборную Бразилии»

16 Февраля 2023 • 20:58 Комментировать
Осасуна
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Реал Мадрид
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18.02 23:00

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао высказался о Карло Анчелотти.

Рулевой «сливочных» в скором времени может возглавить пятикратных чемпионов мира, и журналисты попросили Милитао поделиться мыслями на этот счёт: «Во время клубного чемпионата мира в Марокко мы шутили на тему того, что Карло возглавит сборную Бразилии. Мы даже просили его назвать список игроков, которых он бы вызвал, но сейчас он полностью сосредоточен на «Реале», – рассказал в интервью ESPN центрбек.

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/24. По слухам, в сборную Бразилии он может перебраться уже предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Эдер Милитао
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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