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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело будет залечивать травму на тренировочной базе «Реала»

18 Февраля 2023 • 13:48 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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Через 8 ч. 32 мин.

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело сегодня разорвал свой контракт с греческим «Олимпиакосом». Футболист вернётся в расположение «королевского клуба» с целью залечить свою травму. Об этом сообщает Marca.

Напомним, Марсело защищал цвета мадридского «Реала» ещё в прошлом сезоне и помог команде выиграть Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании. В конце кампании бразилец стал свободным агентом и подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».

Пока неизвестно, собирается ли 34-летний Марсело продолжать профессиональную карьеру. В прессе не появлялась информация об интересе к бразильцу со стороны какого-либо клуба.

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Реал Мадрид Марсело
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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