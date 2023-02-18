Марсело будет залечивать травму на тренировочной базе «Реала»

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело сегодня разорвал свой контракт с греческим «Олимпиакосом». Футболист вернётся в расположение «королевского клуба» с целью залечить свою травму. Об этом сообщает Marca.

Напомним, Марсело защищал цвета мадридского «Реала» ещё в прошлом сезоне и помог команде выиграть Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании. В конце кампании бразилец стал свободным агентом и подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».

Пока неизвестно, собирается ли 34-летний Марсело продолжать профессиональную карьеру. В прессе не появлялась информация об интересе к бразильцу со стороны какого-либо клуба.