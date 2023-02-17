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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема не сыграет с «Осасуной»

17 Февраля 2023 • 10:32 Комментировать (1)
Осасуна
...
Реал Мадрид
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18.02 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не примет участие в следующем туре чемпионата Испании, где «королевский клуб» отправится на выезд к «Осасуне». По информации от журналиста Альберто Перейро, француз почувствовал дискомфорт после поединка с «Эльче», который проходил в среду.

Отмечается, что в матче с «Осасуной» Бензема не будет играть в качестве меры предосторожности, так как тренерский штаб хочет поберечь его к первому поединку против «Ливерпуля» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.

Напомним, Бензема в последнем туре с «Эльче» оформил дубль с пенальти. Сейчас на счету француза 11 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Карим Бензема
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Февраля 2023 в 10:45
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