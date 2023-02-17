Бензема не сыграет с «Осасуной»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не примет участие в следующем туре чемпионата Испании, где «королевский клуб» отправится на выезд к «Осасуне». По информации от журналиста Альберто Перейро, француз почувствовал дискомфорт после поединка с «Эльче», который проходил в среду.

Отмечается, что в матче с «Осасуной» Бензема не будет играть в качестве меры предосторожности, так как тренерский штаб хочет поберечь его к первому поединку против «Ливерпуля» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.

Напомним, Бензема в последнем туре с «Эльче» оформил дубль с пенальти. Сейчас на счету француза 11 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Испании.