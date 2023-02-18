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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга и Вальверде получат отдых перед матчем с «Ливерпулем»

18 Февраля 2023 • 11:37 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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Через 11 ч. 16 мин.

Полузащитники мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга вряд ли сыграют сегодня в выездном матче против «Осасуны» в рамках чемпионата Испании. По информации от Marca, главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти решил предоставить футболистам отдых в преддверии первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» на «Энфилде».

Напомним, в последних матчах Вальверде и Камавинга стабильно выходили в основном составе «Реала». Эдуардо иногда вынужденно действовал на позиции левого защитника, но после возвращения в строй Давида Алабы эта необходимость исчезла.

Отставание «Реала» от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги в данный момент составляет 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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